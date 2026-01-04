Медведев одной фразой оценил действия США в Венесуэле

Медведев: США после атаки на Венесуэлу не в чем даже формально упрекать РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС оценил действия США в Венесуэле фразой «право сильнейшего».

Он напомнил, что венесуэльский президент Николас Мадур неоднократно заявлял, что истинная цель нынешней администрации президента США Дональда Трампа — «заграбастать» нефть и другие ископаемые Боливарианской Республики. Глава Белого дома «этого и не скрывает», отметил зампред Совбеза.

«Что тут сказать — это lex fortissimum, или право сильнейшего. Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну. Хотя захват Николаса Мадуро с супругой добавит лютой ненависти к гринго в Латинской Америке», — заявил Медведев.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя Соединенные Штаты.

4 января самолет, предположительно, с Мадуро на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут венесуэльского лидера сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в США заявили, что Трамп подал России сигнал с помощью атаки на Венесуэлу.