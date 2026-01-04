Размер шрифта
В России рассказали о «русофобском угаре» Европы

Жданова: страны ЕС одурманены идеей пойти на опасные военные авантюры против РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Руководство большинства стран Евросоюза «одурманено» идеей пойти на опасные военные авантюры против России. У подобных решений будут последствия, предупредила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в беседе с ТАСС.

По мнению Ждановой, Европа сейчас стоит у «опасной черты». Она обратила внимание, что местные элиты полностью погрузились в «русофобский угар», забыв про историю. Жданова отметила, что подготовка к опасным военным авантюрам против России ведется за счет европейских налогоплательщиков.

«Мы внимательно наблюдаем за этими опасными шагами Брюсселя и <...> предупреждаем об их последствиях», — сказала дипломат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в ближайшем будущем Евросоюз не откажется от русофобских и милитаристских устремлений.

Также представитель Кремля отмечал, что нет смысла пытаться доносить точку зрения России до стран, в которых господствует атмосфера ненависти к РФ. Он сравнил сложившуюся ситуацию с операцией во время острого периода течения болезни, назвав ее бессмысленной.

Ранее были названы главные русофобы в Европе.

