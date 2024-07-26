Песков заявил о бессмысленности диалога с Западом из-за русофобии

Нет смысла в попытках донести точку зрения России до западных стран, где сейчас господствует атмосфера ненависти к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

«Нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни», — привел сравнение представитель Кремля, отметив, что сейчас нельзя на Запад «пытаться как-то информационно вторгаться».

До этого стало известно об ожидании Пескова, что «слепая ненависть» к РФ на Западе со временем пройдет.

23 июля сообщалось, что МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В документе определены такие понятия, как «ксенофобия», «русофобия», а также «экстремистская деятельность», «финансирование экстремистской деятельности» и «терроризм».

Ранее экс-премьер Украины рассказал, как в стране прививают русофобию детям.