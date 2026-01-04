Вучич высказался об операции в Венесуэле и международном праве

Вучич: операция в Венесуэле показала, что международное право не действует

Операция США в Венесуэле показала, что международное право и принципы Устава ООН не действуют. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности республики, сообщает РИА Новости.

«Мы должны признать и хорошо понимать, после акции в Венесуэле это также абсолютно ясно, что международный правопорядок и Устав ООН вообще не действуют», — сказал он.

По слова сербского лидера, право сильного доминирует в мире. Он отметил, что «кто сильнее, тот и давит». Вучич назвал это «единственным принципом современной политики, который сегодня есть в мире».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя Соединенные Штаты.

4 января самолет, предположительно, с Мадуро на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как говорил Трамп, американские военные привезут венесуэльского лидера сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в США заявили, что Трамп подал России сигнал с помощью атаки на Венесуэлу.