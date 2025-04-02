Премьер Дании жестко ответила на притязания Трампа по Гренландии

Соединенные Штаты не получат Гренландию под свой контроль. Об этом в ходе визита на остров заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает датский телеканал TV2.

«Соединенные Штаты не завладеют Гренландией. Гренландия является родиной гренландцев. Соединенные Штаты не завладеют Гренландией. Это также то послание, которое мы собираемся озвучить вместе в ближайшие несколько дней», - подчеркнула она.

Правительство Дании, по словам главы кабмина, стремится сделать все возможное, чтобы заботиться о регионе и оказать поддержку Гренландии «в действительно очень сложной ситуации».

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Гренландия должна оставаться частью Дании и призывает все арктические страны НАТО к активному сотрудничеству.

После своей победы на выборах президента США Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, а также властей и жителей Гренландии.

Ранее в Белом доме попытались подсчитать полную стоимость Гренландии.