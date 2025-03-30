В США объяснили, зачем Трампу Гренландия

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен присоединить Гренландию, чтобы улучшить свою репутацию в истории. Его слова передает датская телерадиокомпания DR.

Болтон напомнил, что идея о присоединении острова к США существует давно. По его словам, еще в 1868 году госсекретарь Уильям Генри Сьюард предлагал купить Гренландию, а в 1947 году соответствующее предложение выдвигал экс-президент Гарри Трумэн.

«Он [Трамп] думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Сегодня это происходит не так», — заявил Болтон.

Он считает, что притязания президента Трампа портят отношения с союзниками и разрушают доверие конкретно между США, Данией и Гренландией. Экс-советник подчеркнул, что американский конгресс никогда не согласится использовать военную силу для аннексии острова.

«Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной», — сказал Болтон.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее Трамп заявил, что его не волнует позиция России по возможному захвату Гренландии.