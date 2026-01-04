Размер шрифта
В Пентагоне не исключили полномасштабной наземной операции в Венесуэле

Хегсет не исключил проведения полномасштабной операции в Венесуэле
Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил проведения полномасштабной операции в Венесуэле. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Соединенные Штаты будут «устанавливать правила» в вопросе управления Венесуэлой.

«Мы будем контролировать, что произойдет дальше», — отметил Хегсет.

На вопрос, допускает ли он проведение полномасштабной операции на территории Венесуэлы, Хегсет заявил, что «[ВС США] готовы».

4 января издание Financial Times писало, что агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США с августа отслеживали передвижения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой. Их отправили в США, чтобы судить.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее в Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров.

