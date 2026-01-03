Президент США Дональд Трамп пообещал сделать Венесуэлу снова великой. Трансляцию его пресс-конференции вел Белый дом.

«Мы считаем необходимым, чтобы Венесуэла снова стала великой страной. Все очень просто», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу миллиарды долларов. По его словам, нефтяная отрасль латиноамериканской республики долгое время находилась в упадке, а уровень добычи был крайне низок по сравнению с тем, каким он может быть.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее Трамп заявил, что у него «не будет проблем» из-за захвата Мадуро.