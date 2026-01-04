Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Кадыров появился на публике с тростью

Глава Чечни Кадыров появился на публике с тростью 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27558637_rnd_5",
    "video_id": "record::2090d2e3-afdc-4882-a61c-d0e147ec31ff"
}

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публике, держа в руках трость. Видео, на котором можно это заметить, лидер республики опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

С тростью Кадыров пришел на открытие школы хафизов в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района.

«Новая школа хафизов стала уже одиннадцатой по счету в республике. Она возведена на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он.

Судя по кадрам, трудно понять, хромает ли глава региона.

14 декабря во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный» Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью. По его словам, новые силы и новые люди могут быть более интересны.

В этот же день он выразил готовность участвовать в выборах в 2026 году при условии соответствующего предложения со стороны президента России и поддержки со стороны жителей региона.

Ранее Кадыров вручил своему сыну новую медаль.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+