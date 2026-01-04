Кадыров появился на публике с тростью

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публике, держа в руках трость. Видео, на котором можно это заметить, лидер республики опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

С тростью Кадыров пришел на открытие школы хафизов в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района.

«Новая школа хафизов стала уже одиннадцатой по счету в республике. Она возведена на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он.

Судя по кадрам, трудно понять, хромает ли глава региона.

14 декабря во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный» Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью. По его словам, новые силы и новые люди могут быть более интересны.

В этот же день он выразил готовность участвовать в выборах в 2026 году при условии соответствующего предложения со стороны президента России и поддержки со стороны жителей региона.

Ранее Кадыров вручил своему сыну новую медаль.