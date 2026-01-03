Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме заявили, что причиной нападения США на Венесуэлу стала нефть

Депутат Журавлев: США могут поставить лауреата Нобелевской премии Мочадо главой Венесуэлы
Jesus Vargas/Getty Images, AP

Дональд Трамп заявил, что в ходе американской спецоперации в Венесуэле был захвачен лидер Николас Мадуро вместе с женой. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал агрессией действия американских властей.

«Американская агрессия, какие уже случались в Югославии, Ираке, Афганистане. Только США теперь уже даже не утруждают себя выдумыванием поводов, подобных пробирке Колина Пауэлла. Трамп просто называет Венесуэлу наркокартелем — что, конечно же, неправда — и на этом основании устраивает сначала блокаду, а потом и вторжение. Расчет как раз на испуг венесуэльских властей, быструю капитуляцию и возможность посадить в кресло президента своего человека», — заявил он.

По мнению Журавлева, в лидеры Венесуэлы США могут предложить лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Депутат считает, что взамен Мочадо отдаст американцам нефтяную отрасль страны.

«Такой у Соединенных Штатов есть — Мария Корино Мочадо, получившая в 2025 Нобелевскую премию мира и публично призывавшая США к этой войне. Взамен обещала отдать американским компаниям нефтяные месторождения Венесуэлы — это и есть истинная причина конфликта. Им удалось захватить Николаса Мадуро (по заявлению Трампа), но у него все еще масса сторонников в стране. А если устроить американцам партизанскую войну — да еще и с подвозом боеприпасов российскими судами — Вашингтону мало не покажется», — заключил он.

ВВС США атаковали как минимум 11 объектов на территории Венесуэлы. Преимущественно – военные базы, однако удары пришлись на мавзолей Уго Чавеса, а также на здание парламента. В ходе американской спецоперации, могли ликвидировать министра обороны Венесуэлы, сообщили СМИ. Однако позже он выступил с обращением к нации. В стране объявлено чрезвычайное положение.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о событиях в Каракасе после взрывов.

Ранее туристка из России рассказала о ходе американской атаки на Венесуэлу.

