Мадуро привезли в изолятор в Бруклине

CNN: Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине, передает CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Телеканал сообщает, что до этого его в сопровождении правоохранителей привезли на Манхэттен на вертолете. У здания изолятора собралась большая толпа, некоторые держали венесуэльские флаги.

В материале отмечается, что президент предстанет перед судом Манхэттена на следующей неделе.

До этого СМИ писали, что в изоляторе, куда доставили политика, в разное время содержались знаменитые преступники: американский рэпер и продюсер Пи Дидди, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, Ар Келли и основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Накануне США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его жену. В Нью-Йорке политику предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles.

Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент», а управлять республикой «до передачи власти» будут США. В ответ вице-президент Делси Родригес заявила, что Венесуэла «не будет ничьей колонией». «Газета» ведет хронику событий.

Ранее Зеленский отреагировал на захват Мадуро фразой «США знают, что делать дальше».

