Вице-президент Венесуэлы высказалась об атаке США

США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами. Об этом заявила вице-президент республики Делси Родригес, передает телеканал Telesur.

«В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», — сказала она.

Родригес заявила, что США должны немедленно освободить Мадуро и его супругу Сильвию Флорес.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

