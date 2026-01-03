Вице-президент Венесуэлы созвала совет обороны

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о созыве совета обороны страны в связи с атакой США и захватом президента республики Николаса Мадуро. Ее выступление транслировал телеканал Telesur.

По словам вице-президента, в совет входят в том числе глава Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламента. — «Газета.Ru») Хорхе Родригес, председатель конституционной палаты Верховного суда Карисилия Родригес и министр обороны Владимир Падрино Лопес.

«Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес», — заявила Родригес.

Политик добавила, что США намерены сменить власть и захватить ресурсы Венесуэлы, однако страна никогда не вернется в состоянии колонии.

До этого США нанесли удар по Венесуэле и захватили Мадуро и его жену. Их доставили на американский корабль, который привезет супругов в Нью-Йорк — там политику предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles. Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент», а управлять Венесуэлой «до передачи власти» будут США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, к чему приведет удар США по Венесуэле.