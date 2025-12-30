Размер шрифта
Зеленский спрогнозировал результаты референдума о выводе ВСУ из Донбасса

Зеленский: украинцы не одобрят вывод ВСУ из Донбасса на референдуме
Alina Smutko/Reuters

Граждане Украины не поддержат выход ВСУ с территории Донбасса на референдуме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Fox News.

«Это будет большим риском для Украины. Это неприемлемо для страны. И я считаю, что референдум не принесет положительных результатов», — отметил Зеленский.

Также украинский президент подчеркнул, что после подписания соглашения с президентом США Дональдом Трампом будет глупо проводить референдум, «зная, что он провалится». Поэтому он отметил, что Украина «должна найти настоящий путь к миру». По мнению Зеленского «другого выхода нет».

Также в интервью Зеленский отметил, что Украина не может вывести войска с территории Донбасса, так как это «противоречит» законам Украины, а также Киев не может «потерять» 300 тысяч украинских граждан. Он подчеркнул, что «компромиссным вариантом» сейчас является создание «свободной экономической зоны» на Донбассе. В таком случае Украине и России нужно будет «сделать несколько шагов назад», считает украинский президент.

Еще в беседе с Fox News Зеленский рассказал, что 87% украинцев хотят мира на Украине, однако 85% граждан против вывода ВСУ с территории Донбасса.

Сейчас Россия настаивает на полном выводе ВСУ с территории Донбасса. Украина выступает за остановку на линии соприкосновения, а США предлагает компромиссный вариант в виде создания свободной экономической зоны, за создание которой украинцы должны проголосовать на референдуме. Зеленский отмечал, что на проведение референдума необходимо как минимум 60 дней, в рамках которых необходимо прекращение огня.

Ранее на Украине признали, что не готовят участки к выборам и референдуму. 

