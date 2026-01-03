Вице-президент Венесуэлы заявила, что республика не будет ничьей колонией

Вице-президент Родригес: Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии

Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии. Об этом заявила на совещании Совета обороны после атаки США вице-президент страны Делси Родригес, передает РИА Новости.

«Венесуэльский народ четко осознает, что мы никогда не вернемся в состояние рабов. Мы никогда не вернемся в состояние колонии», — подчеркнула политик.

По ее словам, Каракас готов к защите природных ресурсов республики.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы выразила готовность сотрудничать с США. По его словам, в Каракасе пообещали сделать все, что нужно Вашингтону.

3 января Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп посоветовал президенту Колумбии Петро быть осторожнее.