Косачев объяснил пристальное внимание США к Венесуэле

Косачев связал внимание США к Венесуэле с доминированием в энергетике

Важнейшей темой новой Стратегии нацбезопасности США является доминирование в сфере энергетики, что объясняет повышенное внимание Вашингтона к Венесуэле. Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в документе затрагиваются такие вопросы, как отказ от расширения НАТО, разногласия с союзниками в Европе, восстановление стабильности в отношениях с Россией и доминирование США в западном полушарии.

На самом деле важнейшей считаю ставку американцев еще на одно доминирование — в сфере энергетики. <...> Полагаю, отсюда такое внимание США к Венесуэле — абсолютному мировому лидеру по запасам нефти», — написал Косачев.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

