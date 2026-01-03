Генпрокурор Венесуэлы предупредил США о последствиях захвата Мадуро

Генпрокурор Венесуэлы: США понесут ответственность за захват Мадуро и его жены

Правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с президентом страны Николасом Мадуро и его женой. Об этом заявил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб, передает РИА Новости.

В своем обращении он попросил прекратить подобные действия и назвал ситуацию с президентом «похищением».

При этом телеканалу Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции писал, что захват Мадуро был «согласованным уходом». Другие подробности и возможные мотивы источник не привел.

Позже Telegram-канал «Пул N3» опубликовал фотографию, на которой запечатлен мужчина, внешне похожий на президента Венесуэлы, которого сопровождают военные. Пользователи утверждают, что снимок якобы стал первым изображением главы государства после сообщений о похищении.

До этого власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что похищенные Мадуро и его супруга живы.

Подробности об операции президент США Дональд Трамп обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

