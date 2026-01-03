Трамп рассказал, как США будут управлять Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что американская сторона намерена управлять Венесуэлой «с группой». Трансляция его выступления ведется на сайте Белого дома.

Глава государства не уточнил, кто именно будет входить в управленческое объединение и в каком формате оно будет проводиться.

Американский лидер в ходе беседы с журналистами добавил, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство.

Он уточнил, что Вашингтон берет на себя управление страной на переходный период, не уточнив его продолжительность. Трамп добавил, что Соединенные Штаты останутся в Венесуэле столько, сколько потребуется для обеспечения «надлежащего перехода» к новой власти в Каракасе.

Президент США также пообещал сделать Венесуэлу снова великой.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп дал понять, что может заняться Мексикой после Венесуэлы.