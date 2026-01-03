Трамп озвучил цель операции США в Венесуэле

Трамп: целью операции США в Венесуэле был захват Мадуро

Целью операции в Венесуэле был захват президента республики Николаса Мадуро. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме рассказал президент США Дональд Трамп.

«США применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию диктатора [Николаса Мадуро]», — сказал он.

Глава Белого дома обвинил Мадуро и его Супругу в «наркотерроризме» против граждан Соединенных Штатов Америки.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее аналитик объяснил, как смена власти в Венесуэле повлияет на нефтяной рынок.