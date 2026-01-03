Израиль поддержал удары США по Венесуэле

Израиль поддерживает действия США в Венесуэле. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, передает РИА Новости.

«Израиль высоко оценивает операцию США под руководством президента Трампа, который действовал как лидер свободного мира. В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от беззаконной тирании Мадуро», — сказал он.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

