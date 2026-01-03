Эксперт раскрыл, кто может стать следующим президентом Венесуэлы

Получившая в прошлом году Нобелевскую премию мира венесуэльский политик Мария Корина Мачадо после атаки США на Венесуэлу и задержания лидера Николаса Мадуро может претендовать на пост президента страны. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.

«Она абсолютно популярный лидер. Во-первых, женщина. Во-вторых, она борец за права человека была. То есть она не конкретно к политике имеет дело, а к таким гуманитарным отношениям. Она очень принципиальный была, противник этого режима. Она пострадала от этого режима», — отметил аналитик.

Отвечая на вопрос, есть ли у Мачадо шансы стать президентом Венесуэлы после ареста американцами лидера Николаса Мадуро, эксперт заявил о такой возможности, подчеркнув, что на выборах она может набрать более 50% голосов.

Говоря о политической ситуации в Венесуэле, Щелчков напомнил, что в стране «дикая усталость от режима, который не в состоянии предложить хотя бы минимальных условий жизни населения, при том всем богатстве, которое у них есть».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Венесуэла запросила срочное заседание Совета безопасности ООН.