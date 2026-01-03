Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

СМИ раскрыли детали об «общей позиции» Евросоюза на фоне удара США по Венесуэле

ТАСС: страны ЕС пока не согласовали общую позицию по ситуации в Венесуэле
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза пока не согласовали «общую позицию» по оценке ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

По его словам, власти США не уведомляли страны НАТО о своих планах в отношении страны.

При этом источник из Европарламента заявил РИА Новости, что объединение всегда поддерживало оппозицию в Венесуэле, однако официально ситуацию пока не комментирует.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас призвала американские власти к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появилось первое фото с президентом Мадуро после атак США на Венесуэлу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27554101_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+