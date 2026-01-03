СМИ раскрыли детали об «общей позиции» Евросоюза на фоне удара США по Венесуэле

ТАСС: страны ЕС пока не согласовали общую позицию по ситуации в Венесуэле

Страны Евросоюза пока не согласовали «общую позицию» по оценке ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

По его словам, власти США не уведомляли страны НАТО о своих планах в отношении страны.

При этом источник из Европарламента заявил РИА Новости, что объединение всегда поддерживало оппозицию в Венесуэле, однако официально ситуацию пока не комментирует.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас призвала американские власти к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появилось первое фото с президентом Мадуро после атак США на Венесуэлу.