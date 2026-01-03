«Будет жить в орбите США»: эксперт рассказал о будущем Венесуэлы

После ударов США по Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро власть перейдет к военным, которые, скорее всего, будут проводить свою политику в фарватере Соединенных Штатов. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.

«Я думаю, (власть – «Газета.Ru») сформируют из военных, которые тоже не дураки. Им нужно, чтобы их какие-то грехи были прощены теми же американцами. И они получат власть в стране вот на этот переходный период, проведут выборы. Венесуэла будет жить в орбите Соединенных Штатов. По-моему, вопрос решен», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Щелчков, «очень многие» генералы Венесуэлы «замешаны на наркотрафике». Поэтому вопрос в том, примут ли их американцы или нет, подчеркнул он.

«Это серьезный вопрос, но американцы могут на многие вещи закрыть глаза», — считает собеседник.

По мнению Щелчкова, в Венесуэле «никто не восстанет, не пойдет в партизаны, не станет свою жизнь отдавать за режим», поскольку население устало от деградации власти, которая, указал собеседник, не могла дать людям необходимых благ.

Как отметил аналитик, Венесуэла «спокойно пару дней поживет без правительства», после чего военные, которые, по мнению эксперта, могут взять власть в стране, начнут решать вопросы, связанные с проведением выборов.

Кроме того, если в венесуэльском парламенте появится «неугодный Соединенным Штатам» человек, считает Щелчков, США поступят с ним так же, как и с президентом республики Николасом Мадуро.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

