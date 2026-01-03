Каллас призвала США к сдержанности в вопросе Венесуэлы

Глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в социальной сети X призвала американские власти к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы.

По ее словам, Евросоюз внимательно следит за ситуацией в стране.

«Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности», — заявила Каллас.

Дипломат добавила, что поговорила с госсекретарем США Марко Рубио и послом Евросоюза в Каракасе на фоне сложившейся ситуации. Другие подробности политик не привела.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Позже в МИД Венесуэлы осудили «агрессию США» и отметили, что целью нападения США является захват стратегических ресурсов страны, а именно нефти и полезных ископаемых.

Ранее Минобороны Венесуэлы призвало граждан избегать паники на фоне атак США.