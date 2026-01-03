Минобороны Венесуэлы призвало граждан избегать паники на фоне атак США

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал граждан избегать паники и анархии на фоне атак США. Об том министр обороны заявил в своем видеообращении.

«Нас атаковали, но нас не согнут <...>Вместе - солдаты и народ — мы сформируем неразрушимую стену сопротивления», — сказал Лопес в своем видеообращении.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой Сесиль Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. Позднее Трамп анонсировал пресс-конференцию, посвященную Венесуэле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее американист предсказал последствия для всей Латинской Америки из-за атаки США.