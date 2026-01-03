Размер шрифта
Минобороны Венесуэлы призвало граждан избегать паники на фоне атак США

Глава МО Венесуэлы призвал граждан не паниковать на фоне атак США 
Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал граждан избегать паники и анархии на фоне атак США. Об том министр обороны заявил в своем видеообращении.

«Нас атаковали, но нас не согнут <...>Вместе - солдаты и народ — мы сформируем неразрушимую стену сопротивления», — сказал Лопес в своем видеообращении.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой Сесиль Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. Позднее Трамп анонсировал пресс-конференцию, посвященную Венесуэле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее американист предсказал последствия для всей Латинской Америки из-за атаки США.
 
