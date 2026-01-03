Правительство Венесуэлы не знает, где находится Мадуро и его жена

Правительство Венесуэлы не осведомлено о том, где находится президент страны Николас Мадуро со своей женой. Об этом сообщает Reuters.

При этом президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США захватили Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

Также власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что Мадуро и его супруга живы после заявлений президента Трампа. Вице-президент республики Делси Родригес заявила, что заявления со стороны США требуют реальных подтверждений.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле. По последним данным, США атаковали 11 военных и гражданских объектов, в том числе военные базы, аэропорты, здание парламента и мавзолей Уго Чавеса.

В МИД Венесуэлы осудили «агрессию США» и отметили, что целью нападения США является захват стратегических ресурсов страны, а именно нефти и полезных ископаемых.

Ранее Минобороны Венесуэлы призвало граждан избегать паники на фоне атак США.