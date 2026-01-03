Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Президент Колумбии заявил о возможном наплыве беженцев из Венесуэлы

Президент Колумбии Петро: возможен наплыв беженцев на фоне атаки на Венесуэлу
Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на фоне атаки США на Венесуэлу возможен наплыв беженцев в страну. Пост об этом появился в аккаунте Петро в соцсети X.

«Мы только что завершили заседание Совета национальной безопасности, которое продолжалось с 3 часов ночи. На границе развертываются силы общественной безопасности, а также задействуются все имеющиеся у нас гуманитарные и вспомогательные ресурсы на случай массового притока беженцев», — написал глава государства.

Президент также добавил, что посольство Колумбии в Венесуэле переведено в режим приема обращений о помощи.

До этого колумбийский лидер призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле. Также Петро рассказал о ракетном ударе по Каракасу.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553639_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+