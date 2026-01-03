Президент Колумбии заявил о возможном наплыве беженцев из Венесуэлы

Президент Колумбии Петро: возможен наплыв беженцев на фоне атаки на Венесуэлу

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на фоне атаки США на Венесуэлу возможен наплыв беженцев в страну. Пост об этом появился в аккаунте Петро в соцсети X.

«Мы только что завершили заседание Совета национальной безопасности, которое продолжалось с 3 часов ночи. На границе развертываются силы общественной безопасности, а также задействуются все имеющиеся у нас гуманитарные и вспомогательные ресурсы на случай массового притока беженцев», — написал глава государства.

Президент также добавил, что посольство Колумбии в Венесуэле переведено в режим приема обращений о помощи.

До этого колумбийский лидер призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле. Также Петро рассказал о ракетном ударе по Каракасу.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

