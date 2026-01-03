Президент Колумбии призвал провести заседание ООН из-за ситуации в Венесуэле

Президент Петро: нужно провести срочное заседание ООН из-за взрывов в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле. Пост об этом появился на странице главы государства в соцсети X.

По словам Петро, Каракас подвергся ракетной атаке.

«Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами. ОАГ и ООН должны незамедлительно провести заседание», — написал Петро.

Как сообщало 3 января агентство Associated Press, в столице Венесуэлы, Каракасе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

До этого Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщало, что в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки в рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются.

