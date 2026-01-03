Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаВзрывы в ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

В США заявили об осведомленности Трампа взрывами в Венесуэле

Журналист Джейкобс: Администрация Трампа осведомлена о взрывах в Венесуэле
Nathan Howard/Reuters

Официальные лица администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом. Об этом написала корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Официальные лица администрации Трампа осведомлены о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром. Официальных комментариев пока нет», — отметила репортер.

Reuters также пишет, что Пентагон пока не дал официальных комментариев по поводу взрывов.

Агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло как минимум семь взрывов. Эти взрывы случились ночью в определенном месте. До этого Reuters сообщило о том, что в южной части Каракаса рядом с военной базой отключилось электричество, а жители слышали громкие звуки рано утром.

Отметим, что в конце 2025 года отношения США и Венесуэлы сильно обострились. В сентябре 2025 года администрация Трампа начала наносить военные удары по судам и объектам, которые США считает связанными и венесуэльскими наркокартелями. Также Вашингтон ввел блокаду венесуэльской нефти и разрешил ЦРУ организовывать тайные операции в республике, чтобы надавить на правительство Николаса Мадуро.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552625_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+