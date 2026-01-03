В США заявили об осведомленности Трампа взрывами в Венесуэле

Официальные лица администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом. Об этом написала корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Официальные лица администрации Трампа осведомлены о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром. Официальных комментариев пока нет», — отметила репортер.

Reuters также пишет, что Пентагон пока не дал официальных комментариев по поводу взрывов.

Агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло как минимум семь взрывов. Эти взрывы случились ночью в определенном месте. До этого Reuters сообщило о том, что в южной части Каракаса рядом с военной базой отключилось электричество, а жители слышали громкие звуки рано утром.

Отметим, что в конце 2025 года отношения США и Венесуэлы сильно обострились. В сентябре 2025 года администрация Трампа начала наносить военные удары по судам и объектам, которые США считает связанными и венесуэльскими наркокартелями. Также Вашингтон ввел блокаду венесуэльской нефти и разрешил ЦРУ организовывать тайные операции в республике, чтобы надавить на правительство Николаса Мадуро.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.