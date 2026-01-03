В конгрессе США раскритиковали слова Трампа об Иране

Грин: слова Трампа об Иране противоречат тому, за что голосовали американцы

Слова президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона оказать помощь участникам протестов в Иране противоречат тому, за что голосовали его избиратели. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

2 января Трамп заявил, что если Иран продолжит ликвидировать мирных протестующих, то США придут на помощь этим людям и будут готовы к действиям.

«Президент Трамп, угрожающий войной и отправкой войск в Иран, это все, против чего мы голосовали в 2024 году», — написала конгрессвумен.

Грин также отметила, что главное внимание должно быть сосредоточено на долларах американских налогоплательщиков внутри США.

После поста Трампа спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что иранская сторона нанесет удары по американским базам и Вооруженным силам на Ближнем Востоке, если США предпримут любой агрессивный шаг против исламской республики.

Ранее в МИД Ирана заявили, что слова Трампа о «помощи США» иранским протестующим нарушают Устав ООН.