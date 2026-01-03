Размер шрифта
В Китае заявили, что Польша получила отпор от России

Sohu: Польша получила жесткий отпор России при попытке захвата здания в Гданьске
Генеральное консульство России в Гданьске

Польша получила жесткий отпор от России после попытки захвата здания российского консульства в Гданьске. Об этом пишет китайский портал Sohu.

После того, как власти в Гданьске решили захватить здание, дипломаты РФ отказались открыть двери консульства и передать ключи. Несмотря на то, что Варшава настаивали на том, что здание диппредставительства перешло в собственность Польши, находящиеся внутри сотрудники сохраняли спокойствие, говорится в статье.

Хотя физического столкновения не произошло, атмосфера была ледяной, добавил автор публикации.

25 декабря польские чиновники предприняли попытку захватить здание консульства. По словам главы пресс-службы мэрии Гданьска Изабелы Козицкой-Прус, чиновникам никто не открыл двери.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам недвижимость России.

Ранее в МИД заявили о закрытии генконсульства Польши в Иркутске.

