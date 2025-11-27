В Иркутске закроют генконсульство Польши

С 30 декабря Россия отзывает согласие на работу генконсульства Польши в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По данным ведомства, 27 ноября в МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации Кшиштоф Краевский. Ему вручили ноту с уведомлением о закрытии диппредставительства Польши в Иркутске.

«Вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске», — говорится в сообщении министерства.

21 ноября сейм Польши принял резолюцию, призывающую правительство перенести здание посольства России в Варшаве. В резолюции отмечается, что кабинет министров должен рассмотреть возможность переноса российской дипмиссии в Варшаве «с соблюдением международно-правовых норм». Авторы инициативы объясняют необходимость такого шага тем, что посольство соседствует с министерством национальной обороны Польши.

На днях министерство иностранных дел Польши также потребовало от Москвы закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске.

Ранее в Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве.