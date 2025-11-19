На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцев накрыла волна апатии и усталости на фоне затяжного конфликта

СВР: в ЕС фиксируют апатичность украинцев на фоне сильной усталости от конфликта
Gleb Garanich/Reuters

Внешнеполитические ведомства стран Евросоюза обеспокоены из-за настроя украинцев, которые испытывают сильную усталость от затяжного конфликта с Россией и становятся все более апатичными. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Украинцы становятся все более демотивированными и апатичными», — говорится в сообщении разведслужбы.

Кроме того, среди украинцев распространяется мнение о том, что им не стоит рассчитывать на существенную помощь европейских стран. По данным СВР, простые граждане осознают, что государство «погрязло в коррупции», поэтому в Европе растет число противников продолжения финансовой помощи Киеву.

В СВР уточнили, что помимо Венгрии и Словакии к такой позиции в ЕС начинают склоняться Чехия и Румыния. Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается, в связи с чем украинцы все меньше воспринимают европейских союзников Киева «как источник спасения и поддержки».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что бойцы ВСУ перестали верить в победу украинской армии и ругают генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. Источник сообщил, что в сети все чаще появляются видеоролики, на которых украинские командиры признаются, что им не победить в противостоянии с российскими военнослужащими. По словам силовиков, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.

Ранее Песков перечислил причины головной боли Киева.

