На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе удивились словам премьера Дании об Украине

Профессор Дизен раскритиковал слова премьера Дании Фредериксен по поводу Украины
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен резко отреагировал на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что ситуация в Европе напоминает межвоенный период XX века из-за событий на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Европа продолжает эскалацию, однако не понимает, почему ситуация с безопасностью продолжает деградировать.

«Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?», — написал Дизен.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами