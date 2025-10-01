На Западе удивились словам премьера Дании об Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен резко отреагировал на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что ситуация в Европе напоминает межвоенный период XX века из-за событий на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Европа продолжает эскалацию, однако не понимает, почему ситуация с безопасностью продолжает деградировать.

«Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?», — написал Дизен.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину.