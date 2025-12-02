Украинский лидер Владимир Зеленский может добровольно отказаться от занимаемой им должности, поскольку столкнется с реальностью, которую скрывал от него глава офиса президента Андрей Ермак. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Если Зеленский и уйдет с поста добровольно, то не потому, что должен что-то подписать, а потому что столкнулся с реальностью, которую скрывал от него Ермак, представляя народную любовь и рейтинг в 80%», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, Зеленский остается «мародером, убийцей и идиотом». Глава государства не сможет смириться с реальным положением дел в стране, считает политик.

Украинские пограничники получили указание не выпускать из страны экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждают в Верховной раде. Основание — запрос антикоррупционных органов. По информации портала «Украина.ру», ему планируют предъявить три обвинения. Тем временем местные СМИ опубликовали подробности «ужасного разрыва» бывшего чиновника с украинским лидером. Выяснилось, что он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику», а «коалиция желающих отставки Ермака» координировала свои действия в «революционном чате».

Как сообщила газета «Украинская правда» (УП), реакция Ермака на просьбу написать заявление об отставке «была бурной». По данным издания, он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

