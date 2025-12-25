Орбан пожелал Европе встать на правильный путь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рождественском посте в соцсети X пожелал, чтобы «приверженность» Будапешта миру «вдохновило Европу следовать правильному пути».



«Празднуя Рождество Христово, мы помним, что вера, надежда и мир являются основой нашей цивилизации. Пусть в это Рождество в этом неспокойном мире приверженность Венгрии миру вдохновит Европу следовать правильному пути», — написал Орбан.

В недавнем интервью газете Magyar Nemzet Орбан заявил, что Западную Европу разрушили «три греха», а именно приоритет интересов крупного бизнеса над интересами народа, неконтролируемая миграция и перевоспитание детей в духе гендерной и woke-идеологии. Он заверил, что сегодня Венгрия «отвергает» все три греха и «сегодня это суть национального суверенитета».

В том же интервью Орбан отметил, что Евросоюз сейчас находится в состоянии распада, так как часть принимаемых в Брюсселе решений не исполняется странами альянса. Он назвал происходящее в ЕС «хаосом» и подчеркнул, что если не случится «быстрой и глубокой реорганизации», то «распад достигнет той точки, когда пути назад не будет».

