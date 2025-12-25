На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан пожелал Европе встать на правильный путь

Орбан понадеялся, что Венгрия вдохновит Европу на правильный путь
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рождественском посте в соцсети X пожелал, чтобы «приверженность» Будапешта миру «вдохновило Европу следовать правильному пути».

«Празднуя Рождество Христово, мы помним, что вера, надежда и мир являются основой нашей цивилизации. Пусть в это Рождество в этом неспокойном мире приверженность Венгрии миру вдохновит Европу следовать правильному пути», — написал Орбан.

В недавнем интервью газете Magyar Nemzet Орбан заявил, что Западную Европу разрушили «три греха», а именно приоритет интересов крупного бизнеса над интересами народа, неконтролируемая миграция и перевоспитание детей в духе гендерной и woke-идеологии. Он заверил, что сегодня Венгрия «отвергает» все три греха и «сегодня это суть национального суверенитета».

В том же интервью Орбан отметил, что Евросоюз сейчас находится в состоянии распада, так как часть принимаемых в Брюсселе решений не исполняется странами альянса. Он назвал происходящее в ЕС «хаосом» и подчеркнул, что если не случится «быстрой и глубокой реорганизации», то «распад достигнет той точки, когда пути назад не будет».

Ранее Орбан рассказал, кому выгодно продолжение украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами