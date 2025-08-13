На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что арест Гуцул уничтожает демократию в Молдавии

Дипломат Фадеев: арест Гуцул на корню уничтожает остатки демократии в Молдавии
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на корню уничтожает остатки молдавской демократии. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что у Гуцул есть двое несовершеннолетних детей. Фадеев назвал бесчеловечным актом арест политика. Он отметил, что ежедневно у здания СИЗО, где содержится Гуцул, проходят акции протеста. Акции также прошли у посольств Молдавии в нескольких странах.

По словам Фадеева, очевидно, что в стремлении удержать свою власть нынешнее руководство Молдавии не гнушается прибегать к радикальным мерам, распространяет в стране атмосферу страха перед так называемой «российской угрозой» и буквально на корню уничтожает остатки демократии.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год гагаузский лидер ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Ранее Сергей Шойгу заявил, что история Гуцул показала, что в Молдавии репрессии против оппозиции — норма.

