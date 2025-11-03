На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Гагаузии назвала политическим заказом выдвинутые против нее обвинения

Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в послании через адвокатов заявила, что все обвинения прокуроров в ее деле построены на политическом заказе и домыслах. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, свидетели, которые были приглашены стороной обвинения, открыто признали, что никогда не были лично с ней знакомы. Они узнали о Гуцул только тогда, когда она начала свою политическую деятельность на выборах башкана Гагаузии в 2023 году.

Глава автономии добавила, что все обвинения против нее построены не на фактах, а на догадках, домыслах и политических заказах. В нынешней Молдове «даже этого бывает достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор», считает политик.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.

