Новости политики

Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы

Лукашенко посоветовал Зеленскому договариваться с РФ, пока не поздно
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский угробил цветущую часть Европы и что ему нужно договариваться, пока не поздно. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Владимиру Александровичу [Зеленскому] не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. <...> Надо, пока не поздно, договориться», — подчеркнул он.

Во время посещения производственных площадок холдинга «Горизонт» Лукашенко также прокомментировал сообщения о попытке атаки украинскими беспилотниками резиденции президента РФ в Новгородской области. Он обратил внимание на то, что такие действия не совершаются без того, «чтобы кто-то большой это не одобрил».

До этого Зеленский заявил, что намерен оставить свой пост после завершения российско-украинского конфликта.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал заявления украинского лидера блефом.

Ранее Лукашенко напомнил о возможностях российского «Орешника» после атаки на резиденцию Путина.

