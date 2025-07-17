Медведев: РФ сегодня защищает не только свои границы, но и справедливость в мире

Россия в настоящее время защищает не только себя, но и справедливое устройство мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

«Сегодня наша страна, как и в 1945-м, защищает не только свои границы, но и сам принцип справедливого мироустройства», — сказал политик.

Ровно 80 лет назад — 17 июля 1945 года — началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Потсдамская встреча была прямым продолжением мартовской конференции в Ялте, но имела другой состав участников. Уинстон Черчилль, легендарный премьер-министр от консерваторов и лидер военного времени, проиграл майские выборы и приехал в Потсдам практически как «и.о.», — его не сменил лейбористский преемник лишь потому, что подсчет голосов был еще не закончен.

В США же после смерти Франклина Рузвельта президентом автоматически стал его вице-президент, Гарри Трумэн. Иногда говорят, будто вместо дружественного СССР президента теперь в США правил враждебный, но это сильное упрощение. Рузвельт и правда испытывал к Сталину доверие, которое даже сам не мог объяснить ничем, кроме интуиции: «У меня есть чувство, что Сталин не такой человек, [который захватит восточную Европу]. Я думаю, что если я дам ему все, что только возможно, и не попрошу ничего взамен, он не будет ничего захватывать и будет работать со мной ради демократии и мира». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предложил вспомнить о принципах Ялтинской конференции в переговорах по Украине.