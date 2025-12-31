Размер шрифта
В США назвали имя будущего президента Украины

Обозреватель WP Игнатиус: президентом Украины в 2026 году станет Залужный
Президентом Украины в следующем году станет Валерий Залужный. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, передает украинское издание «Страна.ua».

Игнатиус утверждает, что именно Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, возглавит правительство «национального единства» после отставки нынешнего президента Владимира Зеленского.

При этом при Залужном конфликт продолжится и даже расширится после того, как НАТО собьет российский беспилотник, который пересечет воздушное пространство Евросоюза и создаст угрозу катастрофы с гражданским самолетом, утверждает обозреватель WP.

Кроме того, Игнатиус выразил мнение, что украинские морские беспилотники нанесут удар по российскому «теневому флоту» и сократят экспорт российских энергоносителей вдвое.

До этого Зеленский заявил, что намерен оставить свой пост после завершения российско-украинского конфликта.

В свою очередь портал NV, сославшись на источники в политических и дипломатических кругах, сообщал, что Залужный намерен покинуть свой пост в январе 2026 года.

Ранее в Крыму назвали блефом заявления Зеленского о готовности уйти из власти.

