Страны Запада создадут России новые проблемы после ее победы в конфликте с Украиной. Об этом в эфире YouTube-канала журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он указал, что бывшая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом находилась в состоянии открытого конфликта с Россией с 2022 года и пыталась победить ее на Украине. План провалился, однако Вашингтон не намерен мириться с поражением, констатировал профессор.

«Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским», — сказал Миршаймер.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики. Он заявил о приближающемся разгроме «проекта Украина» и предрек скорое завершение конфликта, что является хорошей новостью для населения страны.

