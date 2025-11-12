Ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики. Такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его оценке, странам Запада будет сложнее поддерживать «миф», что они могут переломить ситуацию и «победить русских». Он заявил о приближающемся разгроме «проекта Украины» и предрек скорое завершение конфликта, что является хорошей новостью для населения страны.

Крайнер предположил, что власть в Киеве придется сменить, а Украина «вернется в орбиту России».

Политолог объяснил грядущее поражение Украины изменением подхода США к конфликту. Он заявил, что поражение Киева станет поражением НАТО, Евросоюза и Британии, но не США. Президент Дональд Трамп «вытащил» страну из конфликта и пытается предотвратить глобальную войну, указал аналитик.

Руководство России также намерено отодвинуть мировое сообщество от порога глобального конфликта, констатировал Крайнер.

До этого бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что после завершения конфликта на Украине российские власти будут решать судьбу республики.

Ранее Украине предрекли «самую суровую» зиму.