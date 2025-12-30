HS: посольство Финляндии в Москве получило от МИД РФ книгу о финской русофобии

Посольство Финляндии в Москве получило книгу об истории финской русофобии, которую передало министерство иностранных дел России. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на финский МИД.

«Посольство Финляндии в Москве получило книгу с сопроводительной нотой министерства иностранных дел России», — отмечается в сообщении.

По данным HS, в ответ посольство передало МИД РФ книги об истории Финляндии, «основанные на научных исследованиях».

10 декабря официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии Элине Валтонен книгу «Краткая история шведской и финской русофобии». Так дипломат отреагировала на заявление Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, а на нее не нападал никто.

По словам Захаровой, до советско-финской войны 1939–1940 годов Финляндия дважды нападала на СССР с целью отторгнуть приграничные российские земли, на которых жили финно-угорские народы.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что элиты Финляндии проявляют «животную русофобию», излечиться от которой они не смогли даже после долгого сотрудничества и добрососедства с Россией. Он напомнил, как в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и участвовала в блокаде Ленинграда.

Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.