Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

МИД РФ передал посольству Финляндии в Москве книгу о финской русофобии

HS: посольство Финляндии в Москве получило от МИД РФ книгу о финской русофобии
Илья Питалев/РИА Новости

Посольство Финляндии в Москве получило книгу об истории финской русофобии, которую передало министерство иностранных дел России. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на финский МИД.

«Посольство Финляндии в Москве получило книгу с сопроводительной нотой министерства иностранных дел России», — отмечается в сообщении.

По данным HS, в ответ посольство передало МИД РФ книги об истории Финляндии, «основанные на научных исследованиях».

10 декабря официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии Элине Валтонен книгу «Краткая история шведской и финской русофобии». Так дипломат отреагировала на заявление Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, а на нее не нападал никто.

По словам Захаровой, до советско-финской войны 1939–1940 годов Финляндия дважды нападала на СССР с целью отторгнуть приграничные российские земли, на которых жили финно-угорские народы.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что элиты Финляндии проявляют «животную русофобию», излечиться от которой они не смогли даже после долгого сотрудничества и добрососедства с Россией. Он напомнил, как в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и участвовала в блокаде Ленинграда.

Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537625_rnd_5",
    "video_id": "record::ed90ccb7-7f2a-4075-8f88-564a697eb719"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+