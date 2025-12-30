В США призвали Россию ответить на атаку по резиденции Путина

Американский политолог Дмитрий Саймс высказал мнение в эфире «Соловьев Live», что Россия должна дать недипломатический ответ на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

По мнению Саймса, ограничиться лишь словесными протестами в данной ситуации было бы неправильно.

«Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. На такую атаку ответить словами, призывами, жалобами в ООН, в какие-то международные организации — это признак бессилия», — утверждает политолог.

Саймс полагает, что Москва должна реагировать более жестко и демонстрировать силу, а не ограничиваться формальными обращениями в международные инстанции.

В ночь на 29 декабря украинские войска пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.