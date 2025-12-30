Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В США призвали Россию ответить на атаку по резиденции Путина

Политолог Саймс: Россия должна ответить на украинскую атаку по резиденции Путина
Павел Бедняков/РИА Новости

Американский политолог Дмитрий Саймс высказал мнение в эфире «Соловьев Live», что Россия должна дать недипломатический ответ на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

По мнению Саймса, ограничиться лишь словесными протестами в данной ситуации было бы неправильно.

«Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. На такую атаку ответить словами, призывами, жалобами в ООН, в какие-то международные организации — это признак бессилия», — утверждает политолог.

Саймс полагает, что Москва должна реагировать более жестко и демонстрировать силу, а не ограничиваться формальными обращениями в международные инстанции.

В ночь на 29 декабря украинские войска пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537559_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+