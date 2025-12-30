Размер шрифта
Новости политики

Мишустин назвал ключевой приоритет России

Мишустин: ключевым приоритетом России является поддержка участников СВО
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) на Украине является ключевым приоритетом России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с семьей участников акции «Елка желаний», передает Telegram-канал правительства.

«Мы всегда будем помнить подвиги всех поколений, которые в самые разные исторические периоды сражались за нашу Родину. И продолжим оказывать поддержку нашим воинам, это один из ключевых приоритетов страны, государства в целом», — сказал глава российского кабмина.

10 декабря ветеран СВО Максим Раков заявил, что программы поддержки для ветеранов спецоперации помогают не только адаптироваться к мирной жизни, но и продолжать служить родине, поддерживая товарищей, которые остаются на передовой. Наиболее эффективными мерами помощи, по его мнению, являются работа психологов, которые именно понимают участников боевых действий, а также реабилитация раненых бойцов и юридическая помощь.

В ноябре Мишустин сообщил, что дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми включат в проект российского бюджета. Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее ветеран СВО из Мордовии рассказал о значении программ поддержки для участников СВО.

