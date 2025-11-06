В проекте бюджета предусмотрят допподдержку для семей и участников СВО

Мишустин: в проект бюджета включат допподдержку для бойцов СВО и семей с детьми

Дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми включат в проект российского бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Предусмотрена дополнительная поддержка для отдельных категорий семей с детьми и, конечно, для участников специальной военной операции», — рассказал глава российского правительства.

По словам Мишустина, в проект включат расширение выплат на погашение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение оздоровления и отдыха проживающих в арктических регионах.

Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

В ноябре некоторые категории граждан начали получать повышенную пенсию. Это касается граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала года ее размер составляет 8907,70 рубля, а после перерасчета — 17 815,40 рубля. Кроме того, им полагается надбавка за уход в размере 1314 рублей, проиндексированная в феврале на 7,3%.

