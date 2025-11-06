На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В проекте бюджета предусмотрят допподдержку для семей и участников СВО

Мишустин: в проект бюджета включат допподдержку для бойцов СВО и семей с детьми
true
true
true
close
Pixabay

Дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми включат в проект российского бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Предусмотрена дополнительная поддержка для отдельных категорий семей с детьми и, конечно, для участников специальной военной операции», — рассказал глава российского правительства.

По словам Мишустина, в проект включат расширение выплат на погашение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение оздоровления и отдыха проживающих в арктических регионах.

Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

В ноябре некоторые категории граждан начали получать повышенную пенсию. Это касается граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала года ее размер составляет 8907,70 рубля, а после перерасчета — 17 815,40 рубля. Кроме того, им полагается надбавка за уход в размере 1314 рублей, проиндексированная в феврале на 7,3%.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами