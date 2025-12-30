Экс-госсекретарь США оценил позицию Путина по Украине

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент России якобы до сих пор не шел ни на какие уступки по Украине и не намерен делать этого в дальнейшем. Его слова приводит газета The Hill.

«Владимир Путин, насколько я могу судить, до сих пор не уступил буквально ничем. И хотя они говорят, что достигнуто 90-процентное согласие, я сомневаюсь, что Владимир Путин считает, что остальные 10 процентов, которые остаются, являются чем-то, от чего он готов отказаться», — порассуждал Помпео.

Он напомнил, что речь идет о территориальном вопросе и европейских миротворцах на Украине. Россия не согласится на это, считает экс-госсекретарь.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

