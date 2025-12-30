Размер шрифта
Зеленский рассказал, о чем бы хотел спросить Путина

Зеленский захотел поговорить с Путиным о территориальном вопросе и причинах СВО
РИА Новости/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что во время потенциальной беседы с президентом России Владимиром Путиным хотел бы поднять вопросы о территориях и причинах начала СВО.

Зеленский признался, что уже поднимал эту тему в беседах с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что хотел бы получить ответы на эти два вопроса.

«Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним [Путиным] не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине - мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России», — сказал Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп сообщил ему детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он не стал вдаваться в детали. Президент Украины также сообщил, что предупредил Трампа о важности того, чтобы слова и действия российского лидера совпадали.

Ранее Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет».
