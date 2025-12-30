Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ и онлайн

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии в СМИ и онлайн. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», — сказано в сообщении.

18 декабря сообщалось, что парламент Казахстана окончательно утвердил закон. Отмечалось, что инициатива осуществляется в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Закон был принят 12 ноября, после того, как гражданами страны была создана петиция с соответствующим требованием.

Местные общественные организации не поддержали закон. Кроме того, представители Евросоюза предупреждали о репутационных рисках для республики в случае его принятия.

Ранее в Казахстане рассказали о наказаниях для нарушителей закона об ЛГБТ.